Beelden zijn te onduidelijk: potloodventer vrijgesproken

Op 30 januari vorig jaar zat er in een bushokje aan de Mgr. Nolenslaan in Dongen ook een man te masturberen. Hij bleef daarbij de vrouw aankijken die ook in het bushokje was. Een agent heeft later de beveiligingsbeelden bekeken en geconstateerd dat hij op Z. leek. Z. zei echter dat hij nooit in Dongen is geweest. Voor de rechtbank is er te weinig bewijs.