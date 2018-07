Beelden mogelijke brandstichting Scootmobiel Winkel Roosendaal toch online: 'Laat het er niet bij zitten'

Brand

In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 juni vlogen rond twee uur 's nachts een papiercontainer en enkele pallets op het parkeerterrein achter de winkel in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat naastgelegen panden schade opliepen. Winkeleigenaar Krijn liet toen op sociale media al weten de mogelijke daders op beeld te hebben.

Duidelijk

Dat de politie na het bekijken van die beelden het onderzoek stopte, is bij Krijn in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens hem is het namelijk zonneklaar dat de mensen die hij op beeld heeft verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van die brand. ,,Er zijn twee groepen mensen duidelijk in beeld: één groep van vijf personen, die uit biljartcentrum De Distel komen. Daarna komt er een groep van vier personen van mijn terrein afgelopen. Dat was afgesloten. En even later staat alles in de fik. Die moeten er wel degelijk mee te maken hebben.''