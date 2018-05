Beelden kluisjesrovers roepen veel vragen op

OUDENBOSCH - Twee maanden na de kraak bij de Rabobank aan de Kade in Oudenbosch zit het rechercheonderzoek in een cruciale fase. Er zijn weliswaar twee EBN-beveiligers aangehouden als verdachten, maar de politie tast voor zover bekend nog volledig in het duister over de identiteit van de rovers die binnen hun miljoenenklapper maakten.

Volledig scherm De beveiligers lopen een rondje om het pand. © Opsporing Verzocht

Bij politie en Openbaar Ministerie weten ze het bijna zeker: de onbekende inbrekers zijn geen kleine boefjes, maar doorgewinterde criminelen die wat in hun mars hebben en amper sporen achterlieten. De bij Opsporing Verzocht getoonde bewakingsbeelden van twee kluisjesrovers maken een paar zaken duidelijk. Vooral hoe de rovers binnen kwamen.

Beveiligingsbedrijven

Maar het filmpje roept ook vragen op, bijvoorbeeld over het complexe veiligingssysteem van de bank. Die is niet in handen van één bedrijf maar er zijn zijn volgens justitie behalve Rabobank en nog vier bedrijven betrokken: het Bredase beveiligingsbedrijf EBN, dat de pandsluiting en alarmopvolging verzorgt, een zelfstandige meldkamer, het bedrijf van de beveiligingscamera's en de installateur van het kluisjessysteem.

Het Openbaar Ministerie bezocht bij aanvang van het onderzoek alle deze bedrijven om het complete systeem te doorgronden. En vooral om antwoord te krijgen op de vraag hoe externe beveiligers, bankpersoneel of derden het gelaagde systeem kennelijk zodanig kunnen manipuleren of uitschakelen dat criminelen een etmaal lang ongestoord hun gang kunnen gaan.

Smoesje

Op de beveiligingsbeelden is te zien hoe twee mannen met bivakmutsen en rugzakken via de personeelsingang aan de achterkant rustig het bankgebouw aan de Oudenbossche Kade in wandelen en een dag later weer uit lopen. De politie weet vrijwel zeker dat de twee aangehouden EBN'ers de daders hebben geholpen, waarschijnlijk door het alarm af te laten gaan. Dat zou een smoesje zijn om naar de bank te gaan, de deur te openen en het alarm op 'stil' te zetten, zodat de kluiskrakers naar binnen en buiten konden glippen.

Verhaal rammelt

De beveiligers ontkennen. Agron K. (45) uit Roosendaal en Johan van W. (43) uit Etten-Leur zeggen dat ze hun gewone werkzaamheden hebben verricht. Puur routinewerk, aldus hun advocaten.

Maar hun verhaal rammelt. Zo handelden de mannen volgens de politie niet strikt volgens protocol. EBN stuurt standaard één en geen twee beveiligers naar een alarmmelding bij de bank. Toch kwamen er in het bewuste weekeinde steeds twee. Waarom? Wist EBN dit? de advocaat van een van de mannen heeft ook verteld dat zijn cliënt het bankgebouw niet in is geweest, terwijl de camera's anders registreerden.

Volledig scherm De inbrekers wandelen de bank uit. © Opsporing Verzocht

De vraag is ook hoe beveiligers en/of daders er vrijdagavond 2 maart in zijn geslaagd een vals alarm te creëren. Ze waren toen immers (nog) niet in het bankgebouw. Wellicht hebben ze hulp gehad van een vijfde persoon of is dat op afstand gebeurd. Mogelijk verschaffen gegevens op de in beslag genomen computerserver van EBN meer duidelijkheid.

Sleutel

Op het filmpje is te zien dat twee rovers via de personeelsingang aan de achterkant binnenkomen, kort nadat de beveiligers zijn vertrokken. Hebben zij de beveiligde deur opgelaten, of beschikten de rovers over een (tag)sleutel? Op de beelden is dat niet te zien. Van wie hebben ze die sleutel dan gekregen? Waarom ging het alarm niet opnieuw af toen de rovers door het gebouw liepen? Hadden de beveiligers dat bewust niet opnieuw ingeschakeld? En hoe wisten de rovers vervolgens ongemerkt in de volgens de bank ook beveiligde kelderkluis door te dringen?

Foute timing?

Nog opmerkelijker wordt het als de rovers een etmaal later het pand met volle vuilniszakken verlaten. Wederom gebeurt dat na een (vals) alarm en precies op het moment dat dezelfde twee beveiligers hun protocollaire inspectieronde om de bank lopen op zoek naar (braak)schade.

Dan ontstaat een curieuze situatie: een van de rovers loopt opnieuw de bank in, een paar tellen later gevolgd door de twee beveiligers die klaar zijn met hun ronde. Was dit een foute timing? Even later loop de rover hoe dan ook zonder een spoortje van paniek naar buiten met nog eens twee volle zakken met geld en sieraden, twintig seconden later gevolgd door de beveiligers. Hebben de drie elkaar niet gezien of gehoord in de muisstille bankruimte? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Waarom gingen de beveiligers trouwens opnieuw naar binnen? Om het alarm aan te zetten? Op vrijdag deden ze dat niet.

Nieuwsgierig?

Wat ook opvalt, is dat de beveiligers zowel bij het gaan als het komen van de kluisjesrovers kort, maar nadrukkelijk een blik werpen richting van de parkeerplaats achter het bankgebouw. Uitgerekend de richting waar de daders vrijdag vandaag kwamen lopen en een dag later weer wegliepen. Hier stond mogelijk hun auto of werden ze opgepikt.