‘Bedrijventerreinen zitten digitaal nog aan een zandpaadje, maar kunnen nu kiezen voor de snelweg’

BOSSCHENHOOFD - In de logistieke hotspot West-Brabant, komen nog te veel snelwegen uit op een zandpaadje. Dat is de opvatting van Dirk van de Ven en Maarten Boeve, die bedrijventerreinen in Roosendaal, Rucphen en Halderberge de komende maanden aan het glasvezel willen krijgen.

Maandag startte telecombedrijf Deltafiber met een campagne, om in totaal zo'n duizend bedrijven op de terreinen Bosschendijk in Oudenbosch, Nijverhei in Rucphen en Borchwerf, Majoppeveld en Vijfhuizenberg in Roosendaal te overtuigen van de keuze voor een glasvezelverbinding.

Dat moet vóór 30 november gebeuren, anders is de kans voorbij, zegt Van de Ven, die projectmanager is bij Deltafiber. ,,We zijn in deze regio namelijk bezig met netwerken aanleggen tussen de kleinere kernen en het buitengebied. Daarbij liggen deze bedrijventerreinen op de route.”

Aantrekkelijk moment

Dat maakt het een stuk goedkoper om meteen de terreinen aan te sluiten op de ‘snelweg’, zoals Van de Ven dat noemt. Glasvezel kan een tien keer hogere downloadsnelheid en zelfs ruim dertig keer hogere uploadsnelheid aan dan de koperen leidingen die er nu liggen. Bovendien is het minder storingsgevoelig. Maar het is wel duur om aan te leggen, zeker op bedrijventerreinen, waar tussen aansluitingen meer meters kabel nodig zijn. Vandaar dat collectieve inkoop bij dit soort projecten de norm is.

Niet alleen financieel is het moment aantrekkelijk, zegt Maarten Boeve van het Bosschenhoofdse ICT-bedrijf ITCOMS. Dat bedrijf gaat, net als elf andere ICT-bedrijven uit de regio, de diensten van Deltafiber aanbieden. ,,We gaan steeds meer thuiswerken, vergaderen via videocalls en in de cloud werken. De drager daarvan is een goede internetverbinding. Op glasvezel kun je ook camerasystemen en slagbomen voor het hele terrein aansluiten, of bijvoorbeeld machines op afstand bedienen. Die ontwikkelingen gaan sneller dan je denkt.”

Jawoord

Toch zijn het juist de bedrijventerreinen die achterin de rij zijn komen te staan. Deels door de kosten, maar ook door de wet van de remmende voorsprong, denkt Boeve. ,,In buitengebieden was de te behalen winst veel groter, omdat er eerst niets lag. Dan wordt er meteen een goede, duurzame verbinding gelegd. Bedrijven denken toch makkelijker: ‘We hebben toch al een snelle verbinding?’.”

Pas als op een bedrijventerrein minimaal dertig procent zijn jawoord geeft, wordt het hele terrein voorzien van een netwerk. De overige bedrijven op dat terrein kunnen later alsnog aansluiten, maar betalen dan extra aansluitkosten. Als de campagne slaagt, wordt in januari begonnen met de aanleg.