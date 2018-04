Bedrijven Borchwerf II naar rechter om ontsluitingsweg Lidl tegen te houden: 'ze denken dat ze alles kunnen maken'

ROOSENDAAL - Ondernemersvereniging Borchwerf II is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat een stuk weg van ruim vierhonderd meter tussen Gastelseweg en Blauwhekken wordt aangelegd. Deze doorsteek is bedoeld voor de ontsluiting van het nieuwe distributiecentrum van Lidl aan de Gastelseweg. De vereniging vindt de doorsteek overbodig en niet veilig. De gemeenten Roosendaal en Halderberge vinden de verkeersafwikkeling van en naar Lidl via deze nieuwe doorsteek juist de meest efficiënte en veilige oplossing.

Om de aanleg mogelijk te maken, is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Nu ligt er op dit stuk grond nog de bestemming natuur. Ondernemersvereniging Borchwerf II is woedend over het besluit en is namens het bestuur en negen bedrijven een juridische procedure begonnen om de ontsluitingsweg tegen te houden.

Quote We zijn zeker niet tegen de komst van Lidl, maar alles wordt uit de kast gehaald om het dit bedrijf naar de zin te maken. John Bom en John Basters van Ondernemersvereniging Borchwerf II

,,We zijn zeker niet tegen de komst van Lidl, maar het lijkt erop dat alles uit de kast wordt gehaald om het dit bedrijf naar de zin te maken. Wij kwamen er na verschillende bijeenkomsten achter dat we niet worden gehoord en dat er achter ons rug een spel wordt gespeeld. Wij vinden dat de huidige wegenstructuur op Borchwerf II er uitstekend bij ligt. De vrachtwagens van Lidl kunnen straks prima via de Gastelseweg de snelwegen bereiken. Dat is wat ons betreft een stuk veiliger dan via de Blauwhekken. Het aantal verkeersbewegingen passen absoluut niet binnen de enige ontsluitingsweg die er momenteel op veld F (deel Borchwerf II waar onder meer Blauwhekken, Emmerblok en Klerkenveld onder vallen, red.) is", aldus John Bom en John Basters namens de bedrijven op Borchwerf.

Rechtszaak

Het bestuur heeft bezwaar gemaakt tegen de bestemmingsplanwijziging. Deze zaak dient morgen (dinsdag) bij de rechter in Breda. De voorzieningenrechter kwam al eerder in actie nadat Bom en Basters eind maart tot hun grote verbazing constateerden dat de aanleg van de doorsteek al was begonnen. ,,De gemeente Roosendaal heeft vergunning afgegeven voor de aanleg van een bouwweg tussen Blauwhekken en Gastelseweg. Nou, als dit een bouwweg is, eet ik m'n schoen op. De grond is diep afgegraven, de lantaarnpalen liggen al klaar. Terwijl het bestemmingsplan nog niet definitief is vastgelegd. Dat mag dus niet en daarom hebben we via de voorzieningenrechter kunnen afdwingen dat de aanleg moest worden gestaakt. Ze zijn nog tot afgelopen woensdag doorgegaan, terwijl die uitspraak er al lag. Daar hebben we bewijs van, ongelofelijk dat het zomaar kan. Alles moet wijken, ook een vonnis van een rechter, om die weg zo snel mogelijk klaar te hebben", aldus voorzitter John Bom.

Bouwweg