Bedrijven Borchwerf gaan niet langer voor ontsluitingsweg Lidl liggen

Ook het aanbod van wethouder Hans Wierikx om bij de aanvraag van de omgevingsvergunning de gemeente Halderberge nog van advies te voorzien, wijst Bom van de hand. ,,Ik heb niks tegen de wethouder hoor, aardige vent. Maar hij had vier jaar geleden bij ons aan moeten kloppen voor een goede ontsluiting van Lidl. Dat had een gang naar de rechter kunnen voorkomen. Het is tot bij de Raad van State uitgevochten. Voor ons houdt het nu op. Verdere vertraging heeft geen zin, de weg komt er toch. We stoppen onze energie liever in andere zaken.’’

Vertraagd

De op Veld F van Borchwerf gevestigde bedrijven ageerden tegen de aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg. Lidl wil geen aan- en afvoer in zuidelijke richting omdat de afstand tot de A17 dan langer wordt. Het distributiecentrum ligt op Roosendaals grondgebied, maar om er vanaf de noordkant te komen moeten de vrachtwagens over Halderbergse wegen. In navolging van Roosendaal was Halderberge genegen goedkeuring te geven aan de ontsluitingsweg. De aanleg werd vertraagd door de bezwaar makende bedrijven.

Quote De wethouder had vier jaar geleden bij ons aan moeten kloppen voor een goede ontslui­ting van Lidl. John Bom, Woordvoerder namens de bedrijven Borchwerf Veld F

Of Lidl meer vaart zet achter de ingebruikname van het distributiecentrum Roosendaal is de vraag. Het Duitse levensmiddelenconcern laat al tijden niets van zich horen. De locatie is vier jaar geleden uitgekozen voor logistieke dienstverlening van e-commerceactiviteiten. Daar is binnen het bedrijf veel discussie over. Een jaar geleden stopte de retailer bijvoorbeeld met de verkoop van voedsel vanuit de webshop, omdat er geen winst werd gemaakt.

Intussen is in het vergunningentraject wel de volgende hobbel genomen. De gemeente Halderberge heeft in aangepaste vorm het bestemmingsplan goedgekeurd voor een ontsluitingsweg en de laatste stap is een omgevingsvergunning.