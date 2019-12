Bedrijven begrijpen de boeren, maar soms gaan ze te ver

De trekkers trokken in colonnes door West-Brabant om nog eens luid en duidelijk te maken waar het de boeren om gaat. Niet alleen de agrarische sector, maar álle bedrijven moeten over dezelfde stikstofkam worden geschoren.

Sabic

Neem chemiebedrijf Sabic met acht fabrieken en 1.325 werknemers in Bergen op Zoom. Waar bij de productie van kunststof ook stikstof vrijkomt, hoorde je voor de entree van het hoofdkantoor. ,,Hier wordt met andere regels en vergunningen gewerkt dan in de veehouderij”, riepen de demonstranten. Ze eisten 'gelijke monniken, gelijke kappen’.

Tijd voor toelichting was er nauwelijks, want de zestig tractoren stonden op verboden industrieterrein. Sabic-woordvoerder Bregje Schouteren: ,,Vooropgesteld: wij houden ons in altijd aan de wet. En Sabic heeft begrip voor boeren, die zeker het recht hebben om te protesteren. Maar niet óp ons terrein, dat kan uit veiligheidsoverweging absoluut niet. Gelukkig was er politiebegeleiding en duurde het maar een half uur.”

Volledig scherm Actiedag bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda. © MaRicMedia / Marcel van Dorst

Jumbo

Ook bij het Bredase distributiecentrum van supermarktketen Jumbo klinkt compassie met de tientallen agrariërs die daar twee keer op visite kwamen. Er werden zelfs Jumbo-koffie en koekjes uitgedeeld tijdens het bezoek, want van echte blokkades was geen sprake. Volgens een FDF-leider in tactische bewoording ‘een spontane, ongeorganiseerde actie’. Even verderop maakten politiemensen duidelijk dat trekkers in beslag genomen zouden worden bij een eventuele blokkade.

Het front vindt dat de levensmiddelenbrancheboeren ‘ons uitknijpt en als slaven ziet’. Op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel en bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel wijzen ze op de gedachte dat ‘het stikstofprobleem een probleem is van ons allemaal’ en niet exclusief voor boeren en supermarkten als Jumbo.

Volledig scherm Trekkers voor de poorten van afvalverwerker ATM, op Moerdijk. © Floyd Aanen

ATM

Na een massale optocht richting industrieterrein Moerdijk kregen enkele van de honderden agrariërs die daar ruim een uur protesteerden toegang tot de directie voor een gesprek. Daarmee voorkomend dat de situatie uit de hand zou lopen. Vooraf riepen de boeren in koor ‘hier kloppen de vergunningen ook niet’. Na het gesprek toonde boer Sjak Snepvangers zich milder. ,,Maar vergunningen worden makkelijker afgegeven aan dit soort bedrijven dan aan de landbouw.” ATM zelf heeft geen behoefte om nog te reageren het boerenbetoog.

Quote We moeten allemaal inschikken. Maar zonder onze energie draait een melkmachi­ne niet Rob Hageman, Amercentrale RWE

Amercentrale

In Geertruidenberg was de Amercentrale op één dag drie keer doelwit. Het energiebedrijf hield de poort angstvallig dicht, maar dat maakte het voor personeel soms wel lastig. Enig begrip voor de boeren is er heus, meldt woordvoerder Rob Hageman. ,,Maar in dit kleine land moeten we allemaal een beetje inschikken. Onze sector stoot veel stikstofoxide uit, zeker. Ammoniak ook. Maar zonder onze energie draait een melkmachine niet. De energiesector is verantwoordelijk voor 0,3 procent van dit probleem, de agrarische sector voor de helft lees ik wel eens.”

Volledig scherm Verzamelde boeren voor Isover in Etten-Leur. © Gerlach Hochstenbach

Isover

Voort ging het door het West-Brabantse land. Isover in Etten-Leur ontving meermalen groepen claxonnerende protesttrekkers, maar die gingen netjes opzij als er vrachtwagens - zeventig per dag - in of uit moesten. Naar zeggen van actievoerder Joop Bosmans kozen ze voor Isover omdat het bedrijfdat isolatiemateriaal produceert ‘niet eens over een natuurbeschermingsvergunning beschikt’.

Klopt, bekent Isover-woordvoerder Ivo van Rooy eerlijk. ,,We hebben de juiste vergunningen omtrent stikstofuitstoot. Over de Wet natuurbescherming - dan praat je over waar uitstoot landt - zijn we sinds september met de provincie in conclaaf. Wij dachten aan alles te voldoen, maar door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof is dat anders komen te liggen. Wij willen oprecht zo schoon mogelijk produceren. Hebben bijvoorbeeld de uitstoot van ammoniak al met 65 procent laten dalen en gaan in alle openheid ook stikstof verder terug dringen.”

Quote Niet naar elkaar wijzen, maar samen in gesprek gaan over oplossin­gen Ivo van Rooy, Isover Etten-Leur

Bij Isover produceren 230 werknemers glaswol en glasvlies. De bedrijfsfilosofie is dat het isolatiemateriaal ervoor zorgt dat juist minder emissies de lucht ingaan, omdat de uitstoot van Isover tijdens de productie wordt gecompenseerd door energiebesparing in woonhuizen waar de isolatie wordt gebruikt. De Rooy: ,,Maar we moeten niet naar elkaar wijzen, maar samen in gesprek gaan over oplossingen.”

Vliegveld

Tientallen boeren werden probleemloos ontvangen op Breda Airport. Daar waren directie en omwonenden voorbereid op een stoet trekkers en ‘op Seppe’ stond koffie klaar voor boeren die vinden dat ook vliegverkeer verantwoordelijk is voor ons nationale milieuprobleem.

,,Geen blokkade, eerder een intermezzo in de kruistocht van de agrariërs”, zegt directeur Jan Voeten achteraf. ,,Ze parkeerden allemaal keurig op de parallelweg en kwamen te voet naar het vliegveld.” Hij koestert sympathie voor de boeren. ,,Ook Breda Airport is een klein bedrijf. De enorme regeldruk waar boeren mee kampen, is ook voor ons een zorg.” Tot een echte discussie kwam het niet. ,,Natuurlijk stoten wij ook stikstof uit: we verbruiken brandstof. Maar wij zijn een kleine speler.”