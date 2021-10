Bedrijfsbusje brandt uit in Roosendaal nadat omwonenden knal horen

Video Man mishandeld op luidruch­tig thuisfeest in Roosendaal, boze buurtbewo­ner knalt met alarmpi­stool

11:08 ROOSENDAAL - Bij een mishandeling op een feestje aan de Enclaveberg in Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag een man aan zijn hoofd gewond geraakt. Een 36-jarige buurtbewoner die de feestherrie zat was en boos met een alarmpistool in de lucht schoot, is aangehouden.