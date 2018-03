Bedrijf maakt speciale sticker: Attentie! Huisdieren aanwezig

Op de sticker staat het desbetreffende huisdier en hoeveel er van deze dieren aanwezig kunnen zijn. ,,Met name vanuit België krijgen we steeds vaker de vraag of we dit soort waarschuwingsstickers kunnen maken. Het is geen nieuw verschijnsel, maar we merken dat meer mensen graag zo'n sticker op hun deur of ruit willen plakken. Vandaar dat we ze sinds kort maken", vertelt Daisy van den Broek namens Dr. Sticker.

Het bedrijf heeft inmiddels contact gezocht met de brandweer in West-Brabant om de stickers te promoten. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is het niet verkeerd een dergelijke waarschuwing op deur of raam te plakken. ,,Onze mensen in het veld zijn dan extra alert, dat is een voordeel. Aan de andere kant wordt altijd de afweging gemaakt of het veilig en verantwoord is om bij een brand een woning binnen te gaan. Sticker of geen sticker", aldus Ceriel Thissen namens de Veiligheidsregio. Volgens hem komt de brandweer de waarschuwingssticker tot nu toe nauwelijks tegen. ,,Maar daar komt door deze actie waarschijnlijk verandering in."