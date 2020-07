Bedragen over renovatie Roosendaals stadskantoor per ongeluk geheim verklaard: ‘Fout van onze kant’

Dit is waarom er nog steeds geen glasvezel in het buitenge­bied ligt

4 juli Het Woensdrechtse CDA-raadslid Eddy van Wezel was in juni 2018 dolblij dat er eindelijk glasvezel zou komen in het buitengebied in de gemeentes Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom en Halderberge. Maar nu, twee jaar later, ligt er nog steeds geen glasvezel in het buitengebied.