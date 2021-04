Bedenker modern complex Wouw snapt ophef niet: ‘Al die tijd nul bezwaren ingediend’

Nieuw dorpshuis moet gemis aan horeca in Stampers­gat compense­ren

12 april STAMPERSGAT - Een gloednieuw dorpshuis krijgt Stampersgat niet. Dat is ook niet waar de beheersstichting en vaste gebruikers om gevraagd hebben. Dat het dorp wel een plek verdient waar mensen samen komen nu de laatste horeca vertrokken is, daar is iedereen het over eens.