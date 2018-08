'Beauty en fashion zijn nog steeds ons ding'

Naam: Fé de Ruijter

Woonplaats: Roosendaal

Leeftijd: 18

Naam: Nora de Klerk

Woonplaats: Roosendaal

Leeftijd: 18

Fé: ,,Elke zaterdag kwamen we elkaar tegen op de Hockeyschool. Ik dacht: jou vind ik leuk, met jou wil ik wel avonturen beleven."

Nora: ,,Een van ons is gewoon op de ander afgestapt: 'Wil jij mijn vriendinnetje zijn?'. Wie weet ik niet meer. Maakt ook niet uit, we hadden allebei hetzelfde gevoel."

Fé: ,,We hebben nooit bij elkaar op school gezeten, maar bijna al die jaren wel in hetzelfde hockeyteam gespeeld. Alleen bij de E'tjes en het eerste jaar D niet."

Nora: ,,We zagen elkaar op de club sowieso drie keer in de week en daarbuiten spraken we veel af."

Fé: ,,Dan gingen we samen zwemmen of beautyvideo's maken. We probeerden altijd heel cool te zijn en maakten voor die video's bijvoorbeeld zelf gave rokjes van T-shirts. Beauty en fashion zijn echt ons ding. Dat was al zo toen we klein waren en dat is nu nog zo."

Nora: ,,Het heette Beauty News, onze filmpjes. Gingen we gewoon voor de laptop zitten en dan opnemen met de video-app. Is nu wel lachen, als je die oude filmpjes terugziet. Dan gingen we bijvoorbeeld laten zien hoe je je nagels met een luipaard-motiefje lakt."

Fé: ,,En we hebben ook altijd veel foto's gemaakt. Dat doen we nog steeds. Nora doet nu ook een opleiding tot modestylist. Zij is de enige die in mijn make-uptas mag komen. Die is heilig. Ik word echt kriegel als daar iemand anders in gaat rommelen, want het is een geordende chaos. Nora snapt dat."

Nora: ,,Omdat ik weet wat alles is. Bij mij is dat precies hetzelfde."

Fé: ,,Nu zijn we al zo lang vriendinnen. We vertellen elkaar alles. Ik zeg wel eens voor de grap: 'Je móet wel mijn vriendin blijven, want je weet te veel van mij!' Je wordt een soort zusjes na al die tijd. We noemen elkaars moeders zelfs onze surrogaatmoeders." Nora: ,,In de tussentijd zijn we natuurlijk veel volwassener geworden. Dan krijg je andere situaties die je samen meemaakt. Soms ook heftige ervaringen, zoals met vriendjes bijvoorbeeld. Daar praten we over en als we elkaar even niet zien dan app'en we."

Fé: ,,We vertellen elkaar alles. Bij boytroubles ben jij de eerste waar ik naartoe ga en andersom is dat volgens mij net zo. Samen lachen en samen huilen. Klinkt heel cliché, maar zo is het echt!"

Nora: ,,Ik kan niet een aspect als voorbeeld noemen waarom wij zulke goede vriendinnen zijn. Alles komt gewoon mooi bij elkaar, we vullen elkaar goed aan."

Fé: ,,Want onze karakters zijn wel heel verschillend, daardoor botst het niet. Het sluit als een puzzeltje in elkaar. We hebben ook best wel eens ruzie gehad, maar dat valt al snel weg tegen de leuke momenten die we hebben meegemaakt samen. Alle ups en downs maken de vriendschap alleen maar sterker."

Nora: ,,We hebben beleefd samen: vakanties op Ibiza, uitstapjes en natuurlijk elke week de hockey. En tegenwoordig gaan we vaak samen uit en dan zorgen we dat de ander altijd veilig thuiskomt."

Fé: ,,De komende tijd gaat er wel veel veranderen. Ik ga in Amsterdam Political Sciences studeren en op kamers wonen. Maar in de weekenden blijven we met elkaar afspreken. En Nora komt me natuurlijk helpen mijn kamer in te richten."

Nora: ,,We blijven altijd vriendinnen. Straks worden we de peetouders van elkaars kinderen. En als oude bessies maken we nog van die video's."

Fé: ,,Ja, dan gaan we aan van die scootmobielraces meedoen! Wij worden gewoon hele moderne Benidorm Bastards."