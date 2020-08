Beachcourt van Hovoc is voor heel Hoeven

Kunstmati­ge intelligen­tie doet intrede in Bravis ziekenhuis

10:00 ROOSENDAAL - Kunstmatige intelligentie doet zijn intrede in het Bravis ziekenhuis. Is dat iets waar we van moeten schrikken? Neemt de computer de rol van de specialist over? Of is het een technische vooruitgang waar we op den duur allemaal profijt van hebben?