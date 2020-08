Bea's zoektocht naar sporen van de cisterciënzers is niet ten einde

HOEVEN/STANDDAARBUITEN - Bea Hoeks-de Laat uit Standdaarbuiten is er dagelijks mee bezig: het zoeken naar sporen, die de cisterciënzers in West-Brabant hebben achtergelaten. Elk jaar laat ze tijdens de Bernardusdagen de vorderingen zien van die zoektocht.

De Bernardusdagen zijn uitgesmeerd over vier zondagen en over meerdere kerken en objecten. De ervaring in de vier voorgaande jaren leert dat er nooit grote drukte tegelijkertijd ontstaat. Coronamaatregelen zijn derhalve goed navolgbaar. Afgelopen zondag was de eerste Bernardusdag, op 30 augustus, 6 en 13 september volgen er nog drie.

Hoeks’ zoektocht begon in 2015 na het verschijnen van een boek over een kloosterorde in Nederland: de cisterciënzers. Bea en haar man Dick werkten in opdracht aan dit boek mee als fotografen. Zij zwierven voor dit boek door heel Nederland op zoek naar sporen van de 34 cisterciënzerabdijen die in Nederland gestaan hebben. Ondanks dat de abdijen bijna allemaal in de Reformatietijd verdwenen waren, werd het na een ware zoektocht toch een rijk geïllustreerd boek met ruim 360 afbeeldingen.

Anno 2020 zijn geen er cisterciënzers meer aan het werk in de onze regio: op het kerkhof van Oudenbosch liggen de laatste cisterciënzer pastoors gebroederlijk naast elkaar begraven, zo ook in Oud Gastel. Dat zij zo veel sporen hebben nagelaten had Bea in haar zoektocht niet durven hopen.

Tijdens de Bernardusdagen is er op iedere locatie een expositie ingericht. De oudste kunstschat is in de kerk van Wouw te vinden: de beelden uit de koorbanken van Hemiksem. De kerk is in de Tweede Wereldoorlog echter in puin geschoten. Een paar jaar daarvoor had fotograaf Martien Coppens de koorbanken nog kunnen vastleggen. De pastoor stelde hem voor de beelden uit de banken te halen voor de foto’s. Hoeks-de Laat vermoedt dat die ervaring er in de oorlog voor zorgde dat de barokke beelden bijtijds zijn gered. ,,Na de bevrijding kregen ze een plaats in de prachtige herbouwde kerk.‘’

In de kerk van Hoeven is er aandacht voor de Bernardusbedevaart. Hier heeft het Bernardusbeeld uit de oude kerk een plaats gekregen naast de ex-voto’s die door de boeren zijn meegebracht. In de basiliek krijgt de bezoeker uitleg hoe pastoor Hellemons er toe is gekomen om in Oudenbosch een verkleinde kopie van de St. Pieter in Rome te bouwen. ,,En in de kerk van Oud Gastel lijkt het of pastoor Damen nog tevreden rondloopt in zijn nieuwe kerk: niets lijkt er veranderd.‘’

De zoektocht van Bea is nog niet ten einde. Zo zou het ontmantelde orgelfront uit de kerk van Gastel zich ergens in een Belgisch gebedshuis bevinden. Een boek met al haar vindingen hoopt zij bij het 5-jarig lustrum in 2021 te kunnen presenteren.

De openingstijden staan op de site www.bernardusdagen.nl