Basisschool Mariadonk in Zegge neemt uitleen jeugdboeken over

De schaatstocht op de Vliet is er eentje uit de tijd van zwart-wit foto's

24 februari In een gekke bui heb ik ooit tegen een sportmindende agent gezegd dat ik wel een groepje mensen optrommel, mocht er weer eens een Vliettocht worden gehouden. Nog geen week later rolt er een mail van de Roosendaalse politievereniging binnen. Of we niet de hele organisatie van de bekende schaatstoertocht over konden nemen? Omdat 'dat groepje mensen' al jaren triatlons organiseert met zwemmen ín het Vlietwater, leek het ons een fluitje van een cent om ook mensen óp het water te laten bewegen. In de wetenschap dat Hollandse ijswinters net zo zeldzaam zijn als Nederlands biathlongoud, namen we met een gerust hart het met militaire precisie geschreven draaiboek van de Hermandad over.