Basisscholieren uit Roosendaal maken de wijk schoon tijdens World Cleanup Day

De kinderen hebben zelf goed in de smiezen waar ze het voor doen. ,,We willen de wijken schoonmaken zodat al dat plastic niet in de oceaan belandt”, aldus Jess (10). Klasgenoot Johannes (11) legt uit waarom dat zo belangrijk is: ,,Vogels en andere dieren eten het afval op en dan gaan ze er aan dood.” Ook buiten World Cleanup Day doen ze hun best bij te dragen aan een beter milieu. ,,Thuis hebben we een aparte bak voor plastic en drie verschillende prullenbakken om het afval te scheiden”, vertelt Isolde (11).



Officieel is het zaterdag World Cleanup Day. Ruim 1900 deelnemers, waaronder vrijwilligers, inwoners, Broedplaats Langdonk, scouting Baden-Powell en buurtpreventieteams, dragen hun steentje bij. De scholen begonnen vrijdag al. ,,We willen kinderen bewust maken van zichzelf, hun omgeving én van de toekomst”, vertelt Janneke Van ’t Wout, directeur van KPO basisschool Lavoor Heulberg. ,,World Cleanup Day gebruiken we om kinderen iets mee te geven over thema’s als klimaatverandering en de plasticsoep in zeeën.”