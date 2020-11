Basiliek kleurt van VN-blauw naar religievrijheid-rood

OUDENBOSCH - Wereldberoemde gebouwen als de Sacre Coeur in Parijs en de Sagrada Familia in Barcelona gingen al voor. Woensdagavond kleurde ook de basiliek van Oudenbosch voor het eerst rood.

Met een druk op de knop zetten pastoor Maickel Prasing en dominee Charlotte Inkelaar de voorgevel van de aan de heiligen Barbara en Agatha gewijde kerk in de spotlights. Markante gebouwen aanstralen is een beproefd actiemiddel geworden. Zo kreeg de basiliek een aantal weken terug nog een blauwe gloed mee vanwege 75 jaar Verenigde Naties, woensdag was rood de kleur van godsdienstvrijheid.

Elders zijn weer oranje lampen gericht op prominente gebouwen. Geweld tegen vrouwen is de aanklacht die achter die wereldwijde campagne schuilgaat.

Kerk in Nood

Red Wednesday werd drie jaar geleden in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor de vervolging van christenen. Kerk in Nood heeft het initiatief voor Nederland opgepakt. ,,Meer positief gezegd verklaren we ons solidair om het geloof van anderen te respecteren‘’, zegt pastoor Prasing, die vorig jaar pas voor het eerst van ‘Rode Woensdag’ vernam.

Medemens

In het derde jaar is het aantal deelnemende kerken verdubbeld. Woensdag stonden ruim honderd Nederlandse gebedshuizen in het rood. Volgens Kerk in Nood worden mondiaal ruim 300 miljoen mensen bewust hoe belangrijk vrijheid van godsdienst is. Prasing hoopt dat het bijdraagt tot meer respect en begrip voor elkaars levensovertuiging. ,,Aandacht voor de medemens, dat is het eigenlijk.‘’

In de van okergeel naar rood getransformeerde basiliek gingen dominee en pastoor na het aanlichten voor in een oecumenische gebedsviering. De verhoudingen tussen protestantse en katholieke kerk zijn in Oudenbosch al jaren goed. Prasing: ,,Het signaal geldt voor de hele wereld, maar we kijken ook naar onszelf. Waar kan het nog beter?‘’