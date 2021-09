Basiliek blijft publiekstrekker in Halderberge

OUDENBOSCH - De basiliek van de HH Agatha en Barbara blijft de grote publiekstrekker in de gemeente Halderberge. Ook in 2021. Nu de zomervakantie voorbij is maakt Wim Hofstede van Visit Halderberge de balans op en hij kan geen andere conclusie trekken.

De basiliek gaf nooit eerder in één jaar zoveel audiotours uit dan sinds mei het geval is. De audiotour is voor veel dagjesmensen en toeristen de ideale manier om de basiliek op eigen gelegenheid te ontdekken. Ook de botanische tuin Arboretum trekt bezoekersaantallen die Visit Halderberge doet denken aan de tijd vóór corona. ,,Sinds de heropening van het Arboretum in mei ontvangen we gemiddeld meer bezoekers dan vóór corona, met als hoogtepunt de maand augustus”, aldus voorzitter Johan van Oosterhout.

Volledig scherm Het Arboretum in Oudenbosch. © Stichting Arboretum Oudenbosch

Nieuwe ticketshop

Dat Visit Halderberge de audiotours, rondleidingen en entreetickets van diverse musea en bezienswaardigheden sinds mei aanbiedt via een nieuwe ticketshop speelt ook mee. ,,We hebben in augustus de vijfhonderdste boeking ontvangen. We zien bezoekers uit diverse hoeken van het land naar Halderberge komen”, aldus Wim Hofstede van Visit Halderberge.

Busgezelschappen

Hij verwacht dat in het najaar ook de dagjes uit met kleine gezelschappen weer op gang komen. Oudenbosch is in september en oktober vaak populair onder busgezelschappen. Een rondgang langs hotels, B&B’s, de havens en de campings bevestigt dat 2021 een goed jaar is/was. Marleen Lips van B&B Sjiek Basiliek zegt: ,,We zijn vlak voor de eerste coronagolf open gegaan. Maar we draaien goed. We zijn voor september nagenoeg volgeboekt.” En havenmeester Jan Lodder in Oudenbosch: ,,We benaderen de bezoekersaantallen van topjaar 2018.”