Bas van 't Wout uit Hoeven voor tweede keer in half jaar tijd door de koning beëdigd

DEN HAAG/HOEVEN - Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend Bas van ‘t Wout benoemd tot minister van Economische Zaken en Klimaat. De VVD-er, woonachtig in Hoeven, volgt Eric Wiebes op, die vorige week opstapte vanwege zijn verantwoordelijkheid in de toeslagenaffaire. Wiebes wilde niet net als de rest van het gevallen kabinet demissionair aanblijven.

Het was voor Van 't Wout de tweede keer in een half jaar tijd dat hij op Paleis Huis ten Bosch was. In juli benoemde de Koning hem tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die post verruilt hij nu voor Economische Zaken in het demissionaire kabinet Rutte.

Geuzennaam

VVD-er Bas van ’t Wout (41) was voor zijn Kamerlidmaatschap onder meer politiek assistent van Mark Rutte en lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Hij was vice-fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, woordvoerder Koninklijk Huis en eerder was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles langdurige zorg en Europese zaken. Voordat hij in juli staatssecretaris werd, was hij in de Tweede Kamer de rechterhand van zijn West-Brabantse partijgenoot Klaas Dijkhoff.

Demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken neemt tot het aantreden van een nieuw kabinet de taken van Van ‘t Wout op zijn ministerie over. Dankzij zijn achternaam wordt de Hoevenaar ook de nieuwe W in de drie W’s. Deze geuzennaam wordt veelvuldig gebruikt in Den Haag voor de drie ministers die sinds maart 2020 de ongekende noodsteun voor de economie optuigden, die inmiddels zeker 50 miljard euro kost: Wopke Hoekstra (Financiën, CDA), Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en tot voor kort Wiebes dus. Van 't Wout mag meteen vol aan de bak met een nieuwe ronde steunmaatregelen aan ondernemers.