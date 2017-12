Bas Kurvers over radicalisering: 'Ik ben ervan overtuigd dat thee drinken met elkaar wél helpt'

,,Investeer in een netwerk, ken elkaar voordat er een crisis of calamiteit is. Vertrouw de burgemeester in zijn aanpak van radicalisering en durf ook onmacht toe te laten, soms schuurt het nu eenmaal tussen opvattingen van verschillende bevolkingsgroepen, dat mag." Dat is in het kort de visie van Bas Kurvers op hoe om te gaan met radicalisering. Hij was deze week een van de drie sprekers op een bijeenkomst van de Roosendaalse PvdA over dat thema in Parrotia.

De sleutel zit in de rechtsstaat met een overheid die er voor iedereen is. Iedereen heeft recht op zijn eigen radicalisme. Dat mag, zolang je anderen niet lastig valt. Bas Kurvers

Kurvers is directeur van Werkplein Hart van Brabant, maar zat in 2008 ook in het zogeheten Fitna-team. Hij moest er als ambtenaar samen met anderen voor zorgen dat die omstreden film van PVV-leider Geert Wilders (waarin onder meer de Koran wordt verscheurd) de samenleving niet zou ontwrichten.

Erger dan een aanslag op zich, is wat er vervolgens in de samenleving gebeurt, betoogde hij. ,,Hoe de overheid op een aanslag reageert met allerlei maatregelen en hoe de mensen in de maatschappij reageren, dat is ontwrichtender dan een aanslag zelf. De rechtsstaat met een overheid die er voor iedereen is, is de sleutel om radicalisering te voorkomen. Mijn verhaal is ouderwets: luisteren en polderen. Ik ben ervan overtuigd dat thee drinken met elkaar wél helpt."

Meer dan de helft van terroristische aanslagen gebeurt door 'lone wolfs'. De uitdaging is die te vinden. Pieter Cobelens

Pieter Cobelens, oud-directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst (MIVD)

Pieter Cobelens, oud-directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst (MIVD) benadrukte juist het belang van opsporings- en informatieonderscheppingstechnieken. Volgens hem ontstaat radicalisering door een combinatie van dreigingen van buitenaf en onmacht van binnenuit, ongeacht land of regio. ,,Meer dan de helft van de terroristische aanslagen gebeurt door lone wolfs. Dé uitdaging van overheden wereldwijd is om die te vinden."

Als mensen zich niet gekend en gewaardeerd voelen, ontstaat ellende. Van de jongeren is 85 procent tevreden, 15 procent niet. Rens Boons
Rens Boons directeur praktijkonderwijs Da Vinci College

Rens Boons, directeur van praktijkonderwijsafdeling van het Da Vinci College ziet 'veel onmacht en onvrede' om zich heen. ,,Ook naar hen hebben we verplichtingen. Onze leerlingen willen ook een iPhone, net als iedereen. Als pubers die zich niet gekend en gewaardeerd voelen, ontstaat ellende. Waarmee ik niet zeg dat ze zielig zijn. Maar we moeten wél luisteren en de dialoog aangaan, met hen en met de ouders op een moment wanneer er nog geen problemen zijn."