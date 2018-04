Bas (22) uit Oudenbosch heeft ziekte van Lyme, leven met kortsluiting in je hoofd

Nicky Broos strooit weer met plannen

19 april RUCPHEN - Nicky Broos heeft plannen. Nicky heeft altíjd plannen, maar hij maakt onderscheid tussen 'tonnetjesplannen' en miljoeneninvesteringen. Nu gaat het over het eerste. Zijn SIS Leisure Groep huisvest escape rooms en er komt een rotonde die de naam Skidôme draagt. Pal voor het gemeentehuis. Later, als de Binnentuin in Rucphen weer op stoom komt, komt het grotere werk weer in beeld.