Bas (15) uit Wouw en Delano (16) uit Stampersgat zijn beste vmbo-hoveniers van Nederland

In de landelijke finale van de Skills Talents wedstrijd Tuinontwerp en -aanleg, in de Jaarbeurs in Utrecht, bleven derdejaarsleerlingen Bas en Delano de concurrentie ruim voor met een jurybeoordeling van een 8,4. Ze streden daarin tegen zes andere duo's van vmbo-scholen uit het hele land.

De twee, die op het Prinsentuin een ‘groene leerroute’ volgen, hadden zich geplaatst via de regionale voorrondes van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorziening, die op verschillende groene vmbo-scholen werden gehouden.

Foto van papa in het midden

In de finale moesten de deelnemers binnen vijf uur een tuin maken van twee bij drie meter voor een fictief echtpaar De Vries. Daarin moest veel beplanting komen, een vlonder dat als terras gebruikt kan worden en een gedeelte bestrating om de barbecue op te zetten.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Bas (rechts) en Delano bij hun winnende tuin. © privéfoto

De jury beoordeelde de teams onder meer op samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en creativiteit, waarbij het tweetal van de Oudenbossche school dus als beste uit de bus kwam. Voor Bas was de winst extra emotioneel: zijn vader Cor overleed bijna een jaar geleden aan kanker. Ter nagedachtenis had hij een foto van hem in het midden van de tuin gezet.

Alle tuinen die in de eindstrijd werden gemaakt, zijn in bakken aangelegd. Alle zeven krijgen ze namelijk een plek in de openbare ruimte van de gemeente Utrecht. Wat Bas en Delano betreft is het niet de laatste tuin die ze samen aanleggen; volgend jaar willen ze hun titel prolongeren.