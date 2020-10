Bartelina (20) vond een zwerver in haar bed: ‘Ik heb geen oog meer dichtgedaan’

Na de kapel neemt Van Agtmaal nu ook Poortge­bouw onder handen

2 oktober OUDENBOSCH - Het was jarenlang de rotte appel in hartje Oudenbosch, de plakmuur van veel evenementen bovendien. Maar nu is de verbouwing van het karakteristieke poortgebouw Markt 68 toch echt begonnen. Eind volgend jaar kunnen de drie geduldige kopers eindelijk hun appartement betrekken.