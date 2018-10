Bart, man van het groen, neemt het op tegen zes dames in Startersprijs Halderberge

Hoogseizoen

Zijn groenopleiding deed hij aan het Prinsentuin in Breda, hij liep mee bij hoveniers in Rucphen en Dinteloord, maar op zijn busje hoorde uiteindelijk maar één naam: Verschuren Groen. Omdat het aantal opdrachten voor tuinaannleg, onderhoud en boomverzorging snel groeide, kwamen er handjes bij. Bart: ,,In het hoogseizoen werk ik met acht man, zodat we meerdere klussen tegelijk kunnen doen. Zelf ben ik er het liefst zo veel mogelijk bij. De helft van de week werk ik mee, de andere helft is het op kantoor administratie bijhouden en zorgen dat we in beeld blijven bij gemeenten en particulieren. Tuinontwerpen besteed ik uit, maar uiteindelijk leveren we maatwerk aan de klant tegen scherpe prijzen per meter. Er zijn veel hoveniers in de regio, maar in bijna vijf jaar heb ik mijn plekje op de markt aardig veroverd. We beginnen ook altijd binnen dertig dagen aan een opdracht.''