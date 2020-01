Bar New York met zelftaptafels als Roosendaalse noviteit

Er kunnen maximaal vijftien extra woonwagens bij op de bestaande kampjes in Roosendaal

8:00 ROOSENDAAL - Er is op de elf woonwagenkampjes in Roosendaal plek voor maximaal vijftien extra woonwagens. Maar op welke locaties en hoeveel per kampje, dat is voorlopig nog niet duidelijk. Het is wel de bedoeling dat die extra standplaatsen er binnen twee jaar zijn. Dat laat verantwoordelijk wethouder Toine Theunis weten.