Banner met reclame voor kermis van anderhalve maand geleden verdwijnt volgende week

Meurer kiest voor de NAVO in plaats van gemeente­raad Halderber­ge

14:56 STAMPERSGAT - Will Meurer (56) stond als vierde op de kieslijst bij de WOS klaar om de gemeenteraad van Halderberge in te gaan. Daar had de inwoner van Stampersgat, gezien zijn vroege pensioen bij defensie, immers alle tijd voor. Tot zijn werkgever hem onlangs een lucratief aanbod deed om voor de NAVO in New York te gaan werken.