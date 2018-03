Bankrovers Oudenbosch manipuleerden beveiligingscamera's om uit beeld te blijven

update 15 kilo gedroogde hennep gevonden in Roosendaal: vier verdachten aangehouden

10:13 ROOSENDAAL - In een woning aan de Gastelseweg in Roosendaal heeft de politie vrijdagavond rond 21.30 uur een hennepdrogerij aangetroffen. In de woning bevonden zich drie Bulgaarse mannen (19, 21 en 40) en een Bulgaarse vrouw (18). Zij werden meteen aangehouden. Dat melden politie en gemeente Roosendaal in een persbericht.