Banden in de binnenstad nog eens aangehaald

Ook is besloten om de twee organisaties Bureau Binnenstad en de Smart City Roosendaal BV om te vormen tot één organisatie.

Vanaf nu gaan alle deelnemende partijen aan de slag om plannen te smeden. Die worden nog voor het einde van het jaar samengevoegd tot een concreet actieplan waar het samenwerkingsverband mee aan de slag gaat in 2022 en volgende jaren. ,,We willen samen optrekken bij de verdere ontwikkeling van de binnenstad en zorgen dat het centrum een goede plek is om te ondernemen en te wonen. Plus een aangename plaats is voor onze bezoekers", zegt Ad Dekkers van het Bureau Binnenstad. Het centrum zal in ieder geval groener worden.

Bewonersplatform Centrum

De partners zijn naast het Bureau Binnenstad, de gemeente Roosendaal, ondernemersvereniging Collectief en het Ondernemersfonds, het Cultuurcluster (met onder andere De Kring en het Tongerlohuys), de Vereniging van Vastgoedeigenaren (Metterwoon, Syntrus Achmea en Wereldhave), het Bewonersplatform Centrum en het bureau City Marketing Roosendaal.

De Nieuwe Markt van Roosendaal zou best wat groener mogen, vinden betrokken organisaties.

,,Een paar jaar geleden zijn we met deze binnenstadsorganisatie begonnen en nu hebben we die geëvalueerd", zegt Ad Dekkers. Om meer overzicht te krijgen worden het Bureau Binnenstad en Smart City samengevoegd. Smart City is destijds opgericht om met ‘slimme oplossingen de aantrekkingskracht van de winkels en horeca te vergroten en meer traffic (publiek, red.) te generen.’ De lancering van ROOS24, de Roospas en de ontwikkeling van een uitgebreide app zijn daar voorbeelden van.

Tuin van Hasselt

Een van de punten waar de partijen mee bezig zijn is de vergroening van het stadshart. En dat sluit mooi aan op de plannen die de gemeente heeft met Roosendaal Natuurstad. Veel groen dus. ,,Denk aan de Tuin van Hasselt", is het voorbeeld van Dekkers. Die tuin wordt aangelegd tussen het Tongerlohuys, de Kring en het voormalig kantoorpand Zinc in de Molenstraat.

De Raadhuisstraat in Roosendaal is vergroend met geveltuintjes. Wethouder Cees Lok draagt zijn steentje bij aan het welbevinden van het groen.

Het zijn niet altijd ingewikkelde of kostbare zaken die het verblijf in het winkelhart veraangenamen. Den aan hanging baskets en banieren die kleur brengen in de straat. Dat doen kunst en cultuur ook, zegt Jan-Hein Sloesen van het Cultuurcluster: ,,Kunst en cultuur voegen beleving toe aan het winkelgebied. Samen met cultureel Roosendaal gaan we daar invulling aan geven. Je winkelt en beleeft verrassende kunst en cultuur. Deze verrassing kan online winkelen nooit evenaren.”