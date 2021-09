Balkons van appartementencomplex neergestort in Oudenbosch: ‘In april al gewaarschuwd voor scheuren’

Scheuren in gevels en balkons

De bewoonster heeft in april al aan de betreffende woonstichting laten weten dat de staat van het gebouw en de balkons niet voldoende is. ,,Overal in de gevels en zijkanten van de balkons zie je scheuren ontstaan. Daar heb ik in april al foto's van gemaakt en doorgestuurd naar de woonstichting. Maar tot nog toe hebben we niets van hen vernomen. En dit is nu het gevolg.”

Volgens Jacqueline Bakker is het nog onduidelijk wat er nu precies met het complex en de balkons gaat gebeuren. ,,Het enige dat zeker is, is dat we onze balkons niet meer op mogen. We moeten ook echt van geluk spreken dat dit 's nachts is gebeurd en dat er niemand op zijn balkon of in zijn tuin zat.”