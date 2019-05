Balie voor paspoort en rijbewijs in Kloosterstraat

ROOSENDAAL - In de periode dat het Stadskantoor van Roosendaal wordt verbouwd tot het Huis van Roosendaal kunnen burgers voor hun paspoort en rijbewijs terecht in het pand Kloosterstraat 2, tegenover het stadhuis.

De ambtelijke en bestuurlijke organisatie verhuist tijdelijk naar Mariadal in de Vincentiusstraat, maar het is vrijwel onmogelijk om de afdeling Publiekszaken daar te vestigen.

Parkeeroverlast

,,Mensen in de Vincentiusstraat zijn bang voor overlast van verkeer en voor parkeerhinder. Bovendien is Mariadal slecht toegankelijk en is er geen ruimte voor Publiekszaken", legt wethouder Cees Lok (VVD) uit. Daarom gaat de afdeling, die toch de meeste bezoekers naar het stadhuis trekt, tijdelijk naar Kloosterstraat 2. Het kantoor op de begane grond van dat appartementencomplex staat leeg.



Wethouder Lok presenteerde donderdag het voorlopig ontwerp van het nieuwe gemeentehuis aan het Stadserf. In december besloot de gemeenteraad dat het huidige kantoorpand moet worden gerenoveerd en moet worden verbouwd tot het meest duurzame gebouw van de stad Roosendaal. In het verbouwde stadhuis komen - veelal flexibele - werkplekken voor 350 mensen.

Volledig scherm Hier komen de balies van de afdeling Publiekszaken. © Henk den Ridder

Twee keer linksaf

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het huidige pand is de publiekshal. Wethouder Lok: ,,Nu moet je onder de onderdoorgang door, rechtsaf het gebouw in en dan twee keer linksaf. Dat gaat veranderen.” Er komt een nieuwe ingang op de plaats waar nu de onderdoorgang is. Mensen komen direct in de publiekshal terecht en hun paspoort aan te vragen of om bij het Werkplein een uitkering aan te vragen. Het wordt een zeer open ruimte van twee verdiepingen hoog.

Vergaderzaal

Wat het huidige stadskantoor mist is een grote vergaderzaal. Die komt er bij de verbouwing wel. Een grote flexibel in te richten zaal met daaromheen vergaderkamers. Lok: ,,Die ruimten zijn overdag voor het gemeentehuis en 's avonds voor de raadsfracties.” Het Fractiehuis aan de Bloemenmarkt 12 is dan niet langer nodig en kan worden verkocht. Of de gemeenteraad er ook gaat vergaderen? Lok: ,,Daar gaat de gemeenteraad over.”

Boterham

Op de plaats waar nu burgemeester en wethouders hun kantoor hebben, komt het ontmoetingscafé. Het is een plek waar het personeel een boterham eet of een bak koffie drinkt met een bezoeker. Het college van B en W verhuist naar de eerste verdieping. ,,De gangen met links en rechts kamertjes gaan verdwijnen. De ruimten worden groter en opener.” Om het gebouw heen komen aan de zonzijden brise-soleils. Dat zijn grote frames met schermen waarmee het zonlicht kan worden afgebogen.