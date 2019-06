Back to the Future op de Markt in Roosendaal

Maar schijn bedriegt. Want we zijn nog steeds in 2019 en in Roosendaal. De Markt staat zondagmiddag in het teken van Retro Back to the Fifties, de vijfde editie alweer van dit festival, dat georganiseerd wordt door Corné Rossen. Dat is elk jaar weer een lust voor het oog en dat is dit jaar niet anders. Op de Markt staat het vol met mannen met vetkuiven,bakkebaarden en de armen voor tattoos. Aan hun arm een dame met petticoat of kokerrok en het haar in een paardenstaart.