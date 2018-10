Baasje moet gevaarlijke hond ook op eigen terrein muilkorven

In Halderberge zijn de afgelopen zeven jaar bij zestien bijincidenten aangiftes gedaan. Elf honden waren hierbij betrokken. In tien gevallen beet de ene hond de andere. Zeven keer hapte een hond naar mensen, waarbij in verschillende gradaties schade dan wel letsel is opgelopen. ,,Op het oog valt het aantal bijtincidenten mee'', schat burgemeester Jobke Vonk het aantal uitgesmeerd over zeven jaar, ,,Al is elke beet door een hond in een mens of andere hond te veel. In eerste instantie moet de eigenaar de hond in toom houden, als gemeente kunnen we alleen de risico's terugdringen.''

In één geval waarbij de eigenaar is gebeten, is de viervoeter geeuthanaseerd door de eigenaar. Bij vier honden werd de eigenaar gedwongen het dier aan te lijnen en te muilkorven. Aanleiding om de bijtincidenten en mogelijke maatregelen op een rijtje te zetten, waren vragen van VVD-raadslid Hans van Gurchom. Burgemeester Vonk zegt dat tot nu een baasje op privé-terrein elke hond gewoon los kon laten lopen. ,,Dat gaan we veranderen. Een gevaarlijke hond moet op eigen terrein een muilkorf om, tenzij de eigenaar het terrein van ee deugdelijke afrastering voorziet, waardoor de hond niet kan ontsnappen.''

Op openbare terreinen, kinderspeelplaatsen of het erf van een ander perrsoon dan de eigenaar was het al verboden om de hond los te laten lopen.

Van Gurchoms vragen waren gebaseerd op recentelijke bijtincidenten in onder meer Roosendaal. Hij vindt - met het college - dat problemen met honden in preventief aangepakt moeten worden. Het is de dierenpolitie, die uiteindelijk de toedracht van een bijtincident uitzoekt.

Afgelopen zomer werden tot twee keer toe kinderen door honden gebeten in Roosendaal. De politie registreerde de viervoeters als gevaarlijke honden en gaf het Roosendaals gemeentebestuur als advies mee de honden te laten muilkorven.