Award gaat naar BB Bouwmarkten

Grote toeloop bij training met Dementie­bril in Hoogerhei­de: ‘Heftig om dit te ervaren’

9:30 HOOGERHEIDE - Even koffie zetten; hoe moeilijk kan het zijn? Nou, voor iemand met dementie is dat bijna niet te doen, weet Fons nu. ,,Heftig om te ervaren. Het is nog gevaarlijk ook. Als het mis gaat, is er kans op kortsluiting.” Fons’ echtgenote Mia is ook onder de indruk. ,,Ik ga m'n best doen om minder snel te mopperen op moeder.”