AVR: klacht college Rucphen leidt slechts af

Roosendaalse clubs: 'Waar moeten we heen?'

10:00 ROOSENDAAL - Heemkundekring Vrijheijt van Rosendale, Stichting We All Care for You, modelspoorvereniging Post B, Astrid Helpt! of Jeugdhonk Roosendaal. Gemene deler van deze clubs: ze zijn allemaal op zoek naar een ander onderkomen. Vertegenwoordigers van deze verenigingen uitten deze week tijdens de raadsvergadering hun zorgen over de toekomst.