Avoord: niet bouwen, wel zorg verlenen bij pastorie Schijf

De instelling heeft onlangs aan de Schijfse werkgroep van het parochiebestuur St. Martinus laten weten, de financiering van het project niet rond te krijgen: het aantal cliënten dat zorg in de allerzwaarste categorie nodig heeft, is in een kleine gemeenschap als Schijf onvoldoende.

,,De voorlopige intentieverklaring die we in september 2017 tekenden was al twee keer verlengd en dat was natuurlijk geen goed teken", zegt woordvoerder Jac Martens van de werkgroep. ,,Maar het was toch een teleurstellende mededeling. We zijn er al lang mee bezig."

Appartementen

De bedoeling was dat in en naast de pastorie zo'n twintig zorgappartementen zouden komen. Dat blijft zo, maar Avoord gaat er alle vormen van zorg verlenen, van licht tot zwaar, zegt Henny Verschuren, directeur bedrijfsvoering bij de zorginstelling. ,,En niet alleen de 24-uurszorg. Probleem is dat we daarvoor op deze schaal geen avond- en nachtdiensten kunnen inzetten.”

Projectontwikkelaar

De parochiële werkgroep en Avoord zijn intussen in gesprek met een projectontwikkelaar die wil investeren in de verbouwing van de vroegere pastorie. ,,De naam kunnen we pas bekend maken als het definitief wordt. Maar als alles meezit en iedereen meewerkt, kan de bouw toch in 2020 beginnen", zegt Verschuren.

Bisdom

Het Bisdom Breda volgt het afstoten van kerken en pastorieën op afstand, zegt woordvoerster Daphne van Roosendaal. ,,Er is regelmatig overleg, maar wij onderhandelen niet mee. Het bisdom komt pas in beeld wanneer er een bisschoppelijke machtiging nodig is. Bij juridische handelingen zoals het moment van overdracht.”

Volledig scherm Bisschop Jan Liesen volgt de gebouwelijke perikelen van parochies in het Bisdom Breda op afstand. © RAMON MANGOLD

Scive

Heemkundekring de Swerter Scive was aanvankelijk niet zo blij met het plan omdat een deel van de appartementen in de tuin van de pastorie zou komen. Precies waar nu het heemhuisje staat. ,,We wachten maar af wat het nu gaat worden", zegt secretaris Elsa van Maren. ,,Als we een plekje in de pastorie zouden krijgen, zou dat prima zijn omdat daar meer plek is dan in het huisje. Maar dat hangt van het parochiebestuur af.”