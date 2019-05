Avondwandelvierdaagse start voor 42e keer in Roosendaal

video Uitslaande brand in loods aan Spoor­straat in Roosendaal, Pool (36) aangehou­den

14:07 ROOSENDAAL - Aan de Spoorstraat in Roosendaal is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken in een oude loods. De brand werd rond 00.30 uur gemeld. De brandweer had de brand snel onder controle, rond 01.35 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Een man werd aangehouden tijdens het nablussen.