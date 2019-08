Avondvierdaagse Kroonestede in Hoeven: feest na 800 meter rollen door de buurt

HOEVEN - ‘We zijn er bijna’ schalde door de speakers toen de bewoners van woon- en zorgcentrum Kroonestede in Hoeven begonnen aan hun laatste wandeling van hun avondvierdaagse. Geen woord van het liedje was gelogen, want de bewoners liepen, of rolden met hun rolstoel of scootmobiel, zo’n 800 meter door de buurt.

Een kwartier na de start rolden de eerste deelnemers weer binnen. Ze werden warm onthaald door vrijwilligers en medewerkers van Kroonestede. Iedereen kreeg een zonnebloem en een medaille. Onderweg werden ze aangemoedigd door enthousiaste buurtbewoners. Vooruit geduwd door familie of verzorgers, achter hun rollator of op hun scootmobiel legden de bewoners vier avonden lang zo’n 800 meter af. Onderweg waren er spelletjes zoals eendjes vissen, blikgooien en puzzels, verzorgd door Scouting Hoeven en wijkvereniging Bovenhei.

Feestje

Het was de twaalfde editie van de vierdaagse en hoewel de wandeling erg leuk gevonden werd, keken de bewoners vooral uit naar het afsluitende feestje. ,,Vanavond gaat het dak eraf”, vertelt locatiemanager Janneke Leeflang enthousiast. ,,De vlaggen hangen uit en iedereen krijgt een bloemetje en een medaille. Het is echt feest. Vanavond wordt er gedanst en wordt de polonaise gedaan. Het is zo’n mooi Hoevens evenement, ik ben er enorm trots op. We vieren de warmte en saamhorigheid samen. Sommige deelnemers zijn zo blij als ze over de streep komen, dat ze moeten huilen. Zelf schiet ik er ook van vol.”

Het weer zat de hele week mee, al was het op sommige dagen erg warm. Er werd gezorgd voor genoeg drinken, voetenbadjes en natte washandjes. ,,Het was wel warm, maar ik heb er geen last van gehad”, vertelt Toke Huiskens. Breed lachend komt ze, geheel op eigen kracht, aangewandeld. ,,Het ging goed en het was heel leuk”, zegt ze glunderend. ,,Maar vanavond is het pas écht te doen.”

‘Volgend jaar weer’

Frans de Jong kwam pas twee maanden geleden naar de Kroonestede, dus dit was zijn eerste editie. ,,Ik zit hier nog maar net, en dan gelijk zo’n feest. Volgend jaar weer”, zegt hij.

Corrie Melsen wordt door een verzorger vooruit geduwd in haar rolstoel. Het was voor haar de derde keer en ze genoot enorm van de laatste avond. ,,Of ik volgend jaar weer mee doe? Als ik er dan nog ben, wel. Ik word over drie weken 96", vertelt ze lachend.