Avondvierdaagse Bosschenhoofd trekt 200 deelnemers

De Kring wil na twee coronaja­ren nu het hele seizoen gewoon open blijven: ‘Voor ieder wat wils’

ROOSENDAAL - Hij moet er niet aan denken maar mocht er in het najaar of in de winter weer een corona-uitbraak komen en de theaters moeten sluiten, dan is directeur Jan-Hein Sloesen van schouwburg De Kring in Roosendaal voorbereid.

28 mei