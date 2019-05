Avondvierdaagse anno 2019: weg stempelkaart, hallo scanner

Na schoonmaak en veiligheid zet bedrijven­ter­rein Majoppe­veld nu vol in op duurzaam­heid

10:00 ROOSENDAAL - Bedrijventerrein Majoppeveld wil werk maken van het verduurzamen van het park. Om ondernemers en inwoners van Roosendaal te laten zien wat er zoal gedaan is en wat er nog meer mogelijk is, houdt de ondernemersvereniging van Majoppeveld op zaterdag 25 mei een themadag over duurzaamheid.