Avondkerstloop Nispen: 'We gaan er lekker voor’

NISPEN - Achthonderd meter tot wel tien kilometer lopen of wandelen door een sfeervol verlicht Nispen. Dat is de Avondkerstloop, zaterdag voor de zevende keer georganiseerd. De organisatie schat het aantal deelnemers op zo'n zeshonderd.

Het is tijd voor de laatste ronde van de avond: de tien kilometer prestatieloop. De deelnemers staan in een net opgesteld rijtje klaar in de Maria Hemelvaartkerk. Na een snel aftelmoment schiet initiatiefnemer Frank Matthijssen in de lucht; de loop kan beginnen. Meer dan honderdvijftig deelnemers stromen de kerk uit richting de Dorpstraat om een rondje Nispen van 2,5 kilometer vier keer te lopen. Het publiek moedigt aan, de vijfhonderd kaarsen verlichten het parcours en de lopers hebben er zin in.

‘Ik ben te hard gestart’

Lotte Bakx (18) is zo'n loper, zij heeft eerder de vijf kilometer gelopen, waar ze eerste werd van de dames. "Hoe lang ik er over heb gedaan? Poeh, ik denk twintig minuut dertig? Het ging eigenlijk niet zo goed, vond ik. Ben te hard gestart waardoor ik later wat teruggevallen ben in tempo. Maar goed, het was verder wel een leuke loop. Vooral die sfeer hier met alle renners, het idee van 'we gaan er lekker voor'. Het is voor mij de zesde keer dat ik meedoe. Waarom? Nou, ik woon in Nispen, maar daarnaast vind ik het ook een leuke loop, zo met alle kaarsjes. Heel leuk parcours ook, fijn dat je het twee keer loopt zodat je het dorp niet uit hoeft."

Het parcours van de vijf kilometer is dezelfde als die van de tien kilometer, alleen loop je bij eerstgenoemde maar twee rondjes in plaats van de vier voor de tien kilometer.