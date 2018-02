Avondje onbezorgd lachen in De Trapkes

Het begon met Beerend ut Boerke (Ronnie Buiks) als leraar. Toen hij de wethouders Laura Mathijssen en Kees Evers in de zaal ontdekt had, bleken ze voor hem niet veilig meer. Ondanks haar corpulentie en alle vrouwenkwalen, bleek Keej''ke van de Keetering (Judith Hoefnagels) veel verschillende baantjes gehad te hebben.

Janus, de man van Kaat van de Kaai (Marleen Konings) had een grote prijs gewonnen. Vol vuur vertelde Kaat wat er daarna allemaal gebeurde. Ellis Marcelis liet horen wat zij als zuster in een ziekenhuis beleefde. Sinds dit seizoen is Frank Backs, alter ego Sooike van Ostaayen, regisseur van de plaatselijke toneelvereniging Sprundel.

In zijn buut nam hij betrokkenen bij die club op de hak. En dan was er nog Hans de Hakkelaar (Twan van Oers), die, wanneer hij 25 jaar bij de gemeente in dienst is, wordt bevorderd tot chef van de buitendienst. Zaterdag vanaf 19.30 uur zijn dezelfde maauwers weer in De Trapkes.