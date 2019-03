Avondje klankmeditatie in Oudenbosch: de stilte klinkt het mooist

Misschien had ik mijn campingmatje van thuis mee moeten nemen. Af en toe kraakt mijn stoel als een aanslag op de stilte. Maar dat kan ook een kuch zijn. Of het snurken van de man die aan mijn voeten ligt. Yvonne Raats, die samen met Monica de meditatie in goede banen leidt, schuifelt met een milde lach naar hem toe. Een zachte hand op zijn schouder en het zagen stopt.

Verdord palmtakje

Aan de muur hangt Christus met een verdord palmtakje achter zijn kruis. De gong van een klankschaal roept de herinnering ook op aan meneer pastoor, als die aan het begin van de heilige mis vanuit zijn sacristie de kerk betrad. Anno 2019 hebben we God niet meer nodig om spirituele hoogten te bereiken. Het waaien van de wind volstaat. Maar er is vanavond ook zang van Monica en Yvonne: Home is where the heart is, my heart is with you.

Een mevrouw komt overeind in kleermakerszit. Het liggen zal haar te zwaar zijn geworden. Ik zie hoe twee voeten over elkaars sokken wrijven en overweeg dat in mijn stukje als een paringsdans van jubeltenen te gaan beschrijven. Dat is ook het mooie van stilte: visioenen waaieren open. Terwijl Yvonne de regen laat kletteren door de holle tak van een berenklauw te wentelen - wat erin zit, blijft geheim - waan ik mij in het Amazoneregenwoud. Al zijn de toppen van de Himalaya ook nabij. In werkelijkheid heb ik vanavond op de A58 de afslag-Bosschenhoofd genomen.

Stiltiviteiten

Monica heeft een mooie slogan op haar website Stiltiviteiten staan: ‘Even stilstaan is vaak al een hele vooruitgang.’ Maar mijn zoon appt dat Juventus tegen Atletico Madrid begint. Geen tijd, jongen. Vader luistert naar het breken van golven op het brandend zand van een bountystrand. De ocean drum van Yvonne speelt dat klaar. Monica heeft dan weer een trom waar een hertenhuid overheen is gespannen. Dat gaat van pom pom-pom.

Hier, in Oudenbosch, smelt stress als sneeuw voor de zon. Hier, onder de basiliek waarin Frans Bauer zijn jawoord aan Mariska gaf, komen spieren los van het skelet. Zo omschrijft een mevrouw dat als de sessie erop zit en Monica de mensen op hun matjes heeft toegefluisterd dat ze ‘weer mogen bewegen wat bewogen moet worden’.

De praatsteen, een kristal in de vorm van een hartje, gaat van hand tot hand. Hij belandt ook in de mijne. Wat kan ik als pottenkijker zeggen? Misschien dit: op mijn stoel heeft jullie stilte me stil gemaakt.