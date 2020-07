AVO'83 wil tegenvallers bij renovatie atletiekbaan op voorhand uitsluiten

Kessel zegt dat een tegenvaller bij de renovatie al gauw 50.000 euro extra kost. En de gemeente Halderberge heeft geen stapeltje eurobiljetten voor de atleten klaar liggen.

Twaalf jaar oud

De kunststof atletiekbaan is nu twaalf jaar oud. Er kunnen zes hardlopers tegelijk de strijd met elkaar aangaan. Op het middenterrein zijn verspringbanen, oefen- en wedstrijdkogelstootringen, een inrichting voor discuswerpen en hoogspringmatten. Bij de opening in 2008 maakten leden, vrijwilligers, bestuursleden, gemeenteraadsleden en de toenmalige wethouders Jan Brans, Jan van Hoek en Jan Paantjes een rondje over de baan.

Scheuren

Twaalf jaar later zijn er problemen met de baan. De baan is verzakt en er zijn in de loop der jaren scheuren ontstaan. Die zijn zo serieus dat de Atletiek Unie de baan heeft afgekeurd voor officiële wedstrijden. Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering zijn de leden bijgepraat over de problemen en de mogelijke oplossingen.

Volledig scherm Atleet Koen Hussaarts loopt rondjes op de atletiekbaan van AVO’83 op Sportpark Albano. © Pix4Profs/Peter Braakmann

In eerste instantie werd gedacht dat de baan was verzakt bij de aanleg van de nabijgelegen rotonde in de Vaartweg-Koepelbaan. Maar TNO heeft onderzoek gedaan en concludeerde dat het niet aan de rotonde ligt. ,,We hebben nu boringen uitgevoerd in de ondergrond. Maar ja, dat is toch plaatselijk. Ik ben bang dat, als we eenmaal bezig zijn, zal blijken dat de ondergrond toch niet goed is. Dan ben je 50.000 euro meer kwijt", zegt voorzitter Kessel.

Eerst zekerheid

Daarom willen hij en de club eerst zekerheid. En die krijg je door nog meer onderzoek te doen. Als blijkt dat de basis van de baan goed is zal AVO'83 opdracht verstrekken voor de renovatie. De offertes liggen al bij het bestuur. De vraag is dan wanneer het werk kan beginnen. Kessel denkt over een jaar, omdat er bij de werkzaamheden eisen aan de buitentemperatuur worden gesteld.

Voorts hoopt hij dat dan gelijk het middenterrein kan worden meegenomen. ,,Het grasveld heeft verschrikkelijk geleden onder de droogte. We moeten met groot materieel een nieuw grasveld en een nieuw beregeningssysteem aanleggen. Dit werk willen we met de renovatie van de kunststof baan combineren", zegt voorzitter Kessel.

Een oppassende club

Wat het allemaal gaat kosten? Nogmaals Kessel: ,,Wij zijn een goed oppassende club en we hebben gereserveerd. Maar ik ben bang dat we dit niet rond gaan krijgen. We hebben de gemeente om hulp gevraagd, maar die heeft nog niks toegezegd.”

Volledig scherm De aanleg van de kunststof atletiekbaan van AVO’83 in 2008. © Archief BN DeStem