Ave Maria verdringt polka van Rinus

Bij de lokale radio-omroep in Halderberge ruimden ze drie decennia lang zendtijd in voor het favoriete muziekgenre van de Gastelse radiomaker. Nu vier lokale omroepen (Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk en Zundert) fuseren, is er voor de 'Lustige Musikanten', zoals het programma heette, geen plaats meer. Rinus moet wijken voor de kerkdiensten op zondagochtend. Hij ergert zich vooral aan de manier waarop hij is afgeserveerd. ,,In een zakelijk mailtje werd me verteld dat ik een redactie-opleiding moest gaan volgen, want mijn programma was vanwege de doelgroep honderd procent informatief. Het is toch te gek voor woorden dat ik op mijn 73e nog een studie radiopresentator moet beginnen?''

Die paar uurtjes op zondag waren voor Van Rijsbergen op een andere manier 'heilig'. ,,Mijn vrouw sukkelt al jaren met haar gezondheid. Na 31 operaties kennen we de ziekenhuizen in de regio van binnen en buiten. Zondag was voor mij een uitlaatklep. Dan trok ik naar de studio, eerst in 't Veerhuis daarna onder de basiliek en tegenwoordig in het oude gemeentehuis van Oudenbosch en kon ik een paar uurtjes de dagelijkse zorg voor mijn vrouw loslaten en helemaal opgaan in mijn hobby. Dat wordt me nu ontnomen.''

Het was Ernst Mosch, ook wel de König der Blasmusik genoemd, die hem in aanraking bracht met polka's, walsen en volksmuziek uit Oost-Europa. 'De Rinus' kocht tal van elpees en bood zich aan bij Radio Paladijn, Expo Radio en andere lokale zendstations. ,,Overal hadden ze wel oren naar een uurtje vrolijke klanken van deze kapellen. Standaard bestaat het instrumentarium in een kapel uit accordeon, klarinet, trompet, bas en gitaar. Ik raakte steeds meer in het wereldje, nodigde muzikanten uit in de studio en organiseerde vijf keer een blaaskapellenfestival in Zaal Vogelaars.''

Bij dat laatste moest vanwege te weinig bezoekers op een gegeven moment geld bij, op de radio behield hij een hechte groep luisteraars. ,,Met 600 cd's en een koffer vol minidisks ben ik nog lang niet uitgedraaid. De streekomroep bood me uiteindelijk wel een radio-uurtje in de avond aan, maar ik ga 's avonds niet meer van huis.'' Hij merkt dat meerdere deejays, allen op vrijwillige basis in de weer voor de omroep, afhaken. ,,Ik geloof dat er van Halderberge maar zes mensen mee gaan de streekomroep. Ooit waren we met een team van dertig man. Groter is niet altijd beter.''