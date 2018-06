Autozegening in Hoeven is een traditie van 91 jaar

HOEVEN - De jaren twintig vorige eeuw. De toename van gemotoriseerd verkeer heeft ook zijn weerslag op het aantal ongelukken. In het katholieke zuiden weet pastoor De Hoog daar wel wat op. Hij richt in die tijd de Christoffelbond op en in Hoeven ontstaat, zoals op veel plaatsen, het begin van een autozegening.

Op evenveel plaatsen is de traditie in de jaren daarna al weer verdwenen. Behalve dan in Hoeven. Daar staan pastoor Maickel Prasing en diaken Peter Hoefnagels komende zaterdag en zondag met emmer wijwater en kwast klaar om de auto's, taxi's en bussen, maar eventueel ook motoren of fietsen te besprenkelen. In te zegenen, in goed katholiek taalgebruik. Het wijwater op het lak en tegen de bestuurders spreekt de priester de tekst 'Moge God u zegenen en u behouden doen thuiskomen' uit.

Grote sterke man

Het was de oorspronkelijk uit Noordhoek afkomstige bisschop Hopmans, die Hoeven met de autozegening op de kaart zette. Zaterdag 30 juni kan dat tussen 14.00 en 16.00 uur en zondag 1 juli na de Heilige Mis van half tien. Tijdens die viering verhaalt Prasing over Christophorus, een grote sterke man die mensen over de rivier zetten ook al was het koud en gevaarlijk. Op zeker moment ook een klein kind. Gaandeweg de oversteek wordt het kind almaar zwaarder. Het blijkt Jezus Christus te zijn, die de lasten van de wereld draagt. Maar Christoffel brengt hem veilig naar de overkant.

File

Dat leverde hem de naam van beschermer tegen elk gevaar in het verkeer op. Zowel voor weggebruikers, schippers, reizigers en pelgrims. In veel auto's hangt een medaillon met de heilige Christoffel ter bescherming. Als de dienst is afgelopen rijden de voertuigen in file het kerkplein aan de Sint Janstraat op. Voor het bordes van de St. Jan de Doperkerk staat de pastoor met het wijwater. Daar krijgen de automobilisten een kaartje mee met de wens veilig te rijden. Ze komen vaak van heinde en verre naar het kerkdorp toe.

Garanties op weer een jaar lang schadevrij rondrijden, krijgen de gezegende weggebruikers niet. Wel werkt de geloofsgemeenschap Hoeven hierin samen met Veilig Verkeer Nederland afdeling Halderberge.