Autoverhuurbranche ook in Halderberge vergunningplichtig

De autoverhuurbranche in de regio ‘in belangrijke mate malafide besmet’, schreef de Roosendaalse burgemeester Jacques Niederer toen hij het politie-onderzoek Project Autoverhuur onder ogen kreeg. Zijn Halderbergse collega Jobke Vonk-Vedder onderschrijft de ondermijningsrisico's in deze branche. ,,De ondernemers zijn kwetsbaar voor criminele invloeden. Lieden, die kort achter elkaar per se dezelfde auto willen huren bijvoorbeeld. De branche juicht het vergunningstelsel daarom ook toe.‘’

Volgens de politie is de kans dat autoverhuurbedrijven in Zeeland en West-Brabant betrokken zijn bij criminele activiteiten acht tot tien keer groter dan bij vergelijkbare bedrijven in de rest van Nederland. De politie heeft in de regio 52 verhuurbedrijven bezocht en vastgesteld dat ze alle een min of meer duidelijke relatie met criminaliteit hebben. Negen bedrijven waren betrokken bij de handel in verdovende middelen, op vijf plekken zijn hennepkwekerijen gevonden, op twee locaties vuurwapens en bij een bedrijf zijn explosieven gevonden. Uit het rapport is niet duidelijk of daar ook Halderbergse bedrijven bij zaten. Wel is duidelijk dat veel huurders een crimineel verleden hebben.