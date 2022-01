Auto’s slippen door spekgladde wegen in Brabant, fietsster met spoed naar het ziekenhuis

Meerdere auto’s raakten vrijdagochtend in de problemen door spekgladde wegen in Brabant. Vanwege lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten heeft het KNMI in de nacht van donderdag op vrijdag voor bijna het hele land, op het Waddengebied en Zeeland na, code geel afgegeven.

Tilburg

Op de Hub van Doorneweg in Tilburg was het flink raak. Daar botsten drie auto’s op elkaar door het gladde wegdek. Een ambulance kwam ter plaatse. Een persoon raakte bij de botsing gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De andere automobilisten kwamen met de schrik vrij.

Door de extreme gladheid raakte een auto in de slip op de Blaakweg in Tilburg en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Ook op de Ringbaan Zuid was het wegdek glad. Hier gleed een auto van de weg en knalde tegen een reclamebord.

Traumahelikopter in Engelen

Niet alleen auto’s hadden last van de gladde wegen. Een vrouw viel van haar fiets en kwam lelijk ten val op de rotonde bij de Haverlij en de Kraanvogellaan in Engelen. Naast de ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De fietsster is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met de vrouw gaat. Volgens omstanders was het fietspad zo glad dat er nauwelijks iemand over heen kon lopen.

Deurne

Een automobiliste verloor de controle over haar stuur door het spekgladde wegdek aan de Bakselseweg in Deurne. Ze raakte van de weg en botste met haar auto tegen een boom. Een ambulance kwam ter plaatse. De vrouw is nagekeken in de ambulance. De auto raakte bij de klap flink beschadigd en is weggesleept.

Hedikhuizen

Door de gladheid op de weg raakte een automobilist op de Bokhovenseweg in Hedikhuizen niet alleen van de weg, maar belandde door de gladde weg in een sloot. De bestuurder raakte niet gewond en kwam met de schrik vrij. Een ambulance en de brandweer kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto weg te takelen.

Roosendaal

Ook in Roosendaal belandde een auto in de sloot. In een S-bocht aan de Vogelenzangstraat verloor de bestuurder de macht over zijn stuur en kwam op ondersteboven terecht in de sloot. Een ambulance en brandweer kwamen ter plaatse. De automobilist werd nagekeken in de ambulance en hoefde niet naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto uit de sloot te halen.

Op meerdere plekken in Roosendaal raakten vrijdagochtend auto’s in de slip door gladde wegen. Niemand raakte daarbij gewond.

Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid in de ochtend vanuit het noordwesten.

