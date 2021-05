Automobiliste raakt onwel en rijdt over een fietspad recht een weiland in

Poffertjes of tosti voor het examen: ‘Ik kijk in de koelkast wat er is en daar doe ik het mee’

28 mei Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio. Vandaag: aardrijkskunde op het Jan Tinbergen College in Roosendaal, waar de vwo-leerlingen vertellen wat ze ’s ochtends hebben gegeten om zo energiek mogelijk het examen in te gaan.