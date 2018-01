Automobiliste komt in droogstaande sloot terecht op A17 bij Klundert

Stuk snelweg in Roosendaal blijft een van de gevaarlijkste in Nederland

15 januari ROOSENDAAL - De bocht in de A58 bij knooppunt De Stok in Roosendaal blijft een van de gevaarlijkste stukjes snelweg in Nederland. Tussen de hectometerpalen 94,0 en 94,9 zijn het afgelopen jaar 45 ongelukken gebeurd.