Automobiliste klapt achterop voertuig voorganger in Roosendaal

Festival op de Grens: kleine hapjes theater proeven in Roosendaal

ROOSENDAAL– Je kunt in je stamkroeg zomaar terechtkomen in een voorstelling over de vagina, rondrennen in een levensgroot hamsterrad, maar ook in de Kring-tent gevraagd worden om je levensverhaal te vertellen als ‘Zomaargast’.

9 september